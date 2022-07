POL-ANK: Fahrzeug überschlägt sich auf der BAB 20 - eine Person leichtverletzt

Anklam (ots) -



Am 05.07.2002, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 20 zwischen Anklam und Jarmen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligtem Fahrzeug.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 62-jährige polnische Fahrer eines PKW BMW, welcher in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Schutzplanke, wurde von dort zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen die linke Schutzplanke. Anschließend überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach liegend auf dem Standstreifen zum Stillstand.



Bei dem Unfall blieb der Fahrer des BMW unverletzt, der 42-jährige polnische Beifahrer verletzte sich allerdings leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht.

Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro entstanden. Rund 25.000 Euro Schaden entstand am verunglückten BMW (Totalschaden), der Schaden an den beschädigten Schutzplanken wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.



Die BAB 20 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme der Polizei für die Dauer von ca. vier Stunden voll gesperrt.



