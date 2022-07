POL-HST: Polizeieinsatz am 03.07.2022 in Stralsund Andershof

Stralsund (ots) -



Am Sonntag, dem 03.07.2022 ging gegen 09:30 Uhr ein Hinweis auf eine Bedrohungslage über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein.



Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 31-jähriger Deutscher zuvor durch einen 32-jährigen Deutschen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht.



Nach den vorliegenden Informationen sollte sich der 32-Jährige Täter in einer Werkstatthalle am Boddenweg in Stralsund Andershof befinden. Außerdem sollte der Tatverdächtige Zugriff auf Waffen haben und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stehen.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurden Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern angefordert und zum Einsatz gebracht. Der per Haftbefehl gesuchte 32-Jährige wurde bei der Durchsuchung der Halle sowie weiterer Wohnräume nicht angetroffen.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Spurensicherung übernommen und Vernehmungen durchgeführt. Die bei der Durchsuchung gefundenen Beweismittel wie Waffen als auch Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell