POL-LWL: PKW überschlug sich - Fahrer war alkoholisiert

Dümmer (ots) -



Auf der Landesstraße 42 in Walsmühlen hat sich am frühen Sonntagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem PKW überschlagen. Zuvor war das Auto ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der deutsche Fahrer, der unverletzt blieb, entfernte sich zunächst vom Unfallort. Er kehrte jedoch wenig später zurück. Die Polizei stellte beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille fest. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und brachten ihn zur Blutprobenentnahme. Zudem hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell