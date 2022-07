POL-NB: Schmiererei an einer jüdischen Gedenktafel

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am Sonntag, den 04.07.2022 um 01:05 Uhr stellte eine

Funkwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Pasewalk im Rahmen ihrer

Streifentätigkeit die Sachbeschädigung einer jüdischen Gedenktafel

fest.



In der Grabenstraße in Pasewalk wurde eine Gedenktafel beschmiert,

auf der steht: "Unweit dieser Stelle stand von 1934 bis 1938 die

Pasewalker Synagoge. Am Abend des 9. November 1938 wurde sie in Brand

gesetzt und zerstört." Durch den unbekannten Täter wurden die Worte

"wurde sie in Brand gesetzt und zerstört." durchgestrichen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Tatzeit kann

auf den 03.07.2022, 20:15 Uhr bis 04.07.2022, 01:05 Uhr eingegrenzt

werden. Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur

Tatzeit am Tatort auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen

wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pasewalk

unter 03973220224, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.





