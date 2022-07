POL-NB: Strohmietenbrand in Kransdorf, Gemeinde Altefähr auf der Insel Rügen

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 03.07.2022, gegen 16:39 Uhr, wurde Polizei in Bergen bekannt, dass

es auf einer Wiese in Kransdorf auf der Insel Rügen zu einem Brand

von zwei Strohmieten mit insgesamt 300 Rundballen Stroh gekommen ist.

Bei Eintreffen der Beamten brannten die Strohballen bereits in voller

Ausdehnung. Die alarmierten umliegenden und zum Einsatz gebrachten

freiwilligen Feuerwehren aus Altefähr, Garz, Gustow, Poseritz, Rambin

und Stralsund hatten bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Das

Feuer konnte jedoch nicht gelöscht, sodass die Feuerwehr die

Strohmieten kontrolliert abbrennen lassen musste.



Der ebenfalls zum Einsatz gebrachte KDD Anklam nahm vor Ort die

Ermittlungen auf. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen wurde der

Brand fahrlässig verursacht. Die Ermittlungen zur genauen

Brandursache dauern jedoch noch an.











