POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Insel Usedom

Heringsdorf/ Insel Usedom (ots) -



Am 03.07.2022 gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der K29 zwischen Zinnowitz und Neuendorf/Lütow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden mit einem alleinbeteiligten PKW und zwei Insassen. Die 21-jährige Führerin des PKW VW Polo befuhr die K29 aus Richtung Neuendorf/Lütow in Richtung Zinnowitz. In einer Doppelkurve verlor sie, vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und blieb schlussendlich im Straßengraben stehen. Dabei verletzten sich sowohl die Fahrzeugführerin als auch der 31-jährige Beifahrer leicht und wurden beide in das Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wird in eigener Zuständigkeit geborgen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der geschätzte Wert beläuft sich auf ca. 1800EUR. Zusätzlich wurde die Bankette in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden ein Bußgeld- und Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten:







Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell