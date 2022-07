POL-NB: E-Biker stirbt nach Sturz bei Leventorf (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots) -



Zeugen meldeten bei der Rettungsleitstelle MSE auf der Verbindungsstraße Levenstorf- Hinrichshagen am 03.07.2022, 13:30 Uhr einen bewusstlosen Mann mit Kopfverletzungen, der vermutlich mit seinem E-Bike gestürzt war. Die Reanimation der Ersthelfer und des Notarztes blieben erfolglos. Der Schweizer Staatsbürger, der seinen Urlaub in der Region verbrachte und keinen Fahrradhelm trug, verstarb an der Unfallstelle. Die Ursache bleibt zu ermitteln, da für das eigentliche Sturzgeschehen keine Zeugen bekannt sind.

Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das durch die Kriminalpolizei geführt wird.



