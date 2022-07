POL-NB: Rechtsextreme Flagge auf Bahnhofsvorplatz

Neubrandenburg (ots) -



Kollegen der Bundespolizei haben heute Mittag am Fahnenmast auf dem Neubrandenburger Bahnhofsvorplatz anstelle der MV-Flagge eine schwarze Flagge entdeckt. Sie hat die Aufschrift "Misanthropic Division" sowie "Töten für Wotan". Zudem sind zwei Totenköpfe und zwei Maschinengewehre darauf. Wahrscheinlich wurde die Flagge von bisher unbekannten Tätern zwischen gestern Abend und heute Vormittag gehisst.



Nach ersten Erkenntnissen soll "Misanthropic Division" eine rechtsextreme, ukrainische Gruppierung sein. Ob das auch auf einen möglichen Täterkreis schließen lässt, muss ermittelt werden.



Die Polizei sucht Zeugen, die das Hissen der Flagge beobachtet haben - eventuell auch mit dem Gedanken, dass es sich dabei um einen geplanten Wechsel der Flaggen gehandelt haben könnte. Wer sonstige sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit möglichen Besitzverhältnissen der Flagge machen kann, wendet sich bitte ebenfalls an die Polizei.



Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.



Die Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts gemäß §86a aufgenommen.



