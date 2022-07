17-jähriger aus Schwerin vermisst

Details anzeigen Tom Zerbian Tom Zerbian

Seit dem 30.06.2022 ca. 16:00 Uhr wird der 17-jährige Tom Zerbian aus Schwerin vermisst.

Zum letzten Mal wurde er am gestrigen Tag gegen 16:00 Uhr in Schwerin an der Reppiner Burg von Freunden gesehen.

Er kündigte an, von der Burg oder einem anderen hohen Objekt springen zu wollen.

Der Gesuchte ist ca. 1,70 m groß und soll eine kurze schwarze Adidas Hose tragen.

Wer Tom Zerbian gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Rufnummer 0385/5180-2224 oder -1303, bei der Leitstelle der Polizei unter 110 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.