POL-HRO: WhatsApp-Betrüge - Polizei rät weiterhin zur Achtsamkeit

Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg bereits auf die starke

Zunahme von Betrugsversuchen via Nachrichtenmessenger WhatsApp im

ersten Quartal des aktuellen Jahres aufmerksam.



Auch im zweiten Quartal mussten die Beamten eine hohe Anzahl an

WhatsApp-Betrugsversuchen feststellen. Während im ersten Quartal rund

200 Fälle zur Anzeige gebracht worden sind, hat sich die Zahl im

zweiten Quartal mehr als verdoppelt.



Anders als beim klassischen Enkeltrick, bei dem die möglichen Opfer

einzeln angerufen werden und schlussendlich auch eine persönliche

Geldübergabe vereinbart werden muss, ist der WhatsApp-Betrugsanruf

elektronisch organisiert: Eine Vielzahl an ähnlichen Telefonnummern

können per Knopfdruck erreicht werden. Die potentiellen Opfer

erhalten eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer:

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer",

ist dort meist zu lesen. Um die Nachrichten authentisch wirken zu

lassen, werden sie mit Emojis versehen.



Reagiert dann der Angeschriebene, erfolgt der weitere individuelle

Schriftverkehr. In den weiteren Nachrichten ist dann zu lesen, dass

auf Grund des Handyverlustes dringende Rechnungen nicht beglichen

werden könnten und schlussendlich erfolgt die Bitte, die Begleichung

der Rechnungen zu übernehmen. Das Geld gäbe es später

selbstverständlich wieder zurück.



Auf diese Art überwiesen die Geschädigten von Januar bis Juni mehr

als 550.000 Euro. In einigen Fällen klappt nach der Anzeige zwar noch

eine Rückholung der Überweisung mit Hilfe der Hausbank, oft ging dies

jedoch nicht mehr. Bei den meisten Schadenssummen handelt es sich

dabei je um drei- bis vierstellige Beträge.



Dem Anstieg zum Trotz konnte durch die Landespolizei jedoch auch

festgestellt werden, dass sich das Verhältnis von Betrugsversuchen

und tatsächlichen Betrügen verschoben hat. So fallen mittlerweile

deutlich weniger Kontaktierte auf die empfangenen Nachrichten rein.

Ein positiver Trend, den die Polizeipräsidien weiter bestärken

möchten.



Wie verhält man sich also am besten, wenn man eine solche

WhatsApp-Nachricht bekommt?



· Genau auf den Sprachgebrauch in empfangenen Nachrichten

achten, zum Beispiel auf Grammatik, Rechtschreibung und die Anrede

(nennt mich mein Kind eigentlich Mama oder sagt es nicht eher

Mutti?).



· Außerdem sollten Angeschriebene von sich aus nie den

Klarnamen der Angehörigen benennen.



· Immer noch mal vorab mit den Angehörigen direkt

telefonieren. Lieber ein Anruf zu viel, als am Ende Geld zu verlieren

oder sich mit dem Versuch einer Rücküberweisung herumärgern zu

müssen.



