POL-LWL: Strohpresse geriet bei Erntearbeiten in Brand

Bei Erntearbeiten auf einem Feld bei Bantin ist am Donnerstagabend eine Strohpresse in Brand geraten. Die Landmaschine brannte aus, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die Strohpresse gerade unmittelbar an einem Waldrand. Um ein Übergreifen der Flammen auf das Waldstück zu verhindern, zog der 25-jährige Landwirt die brennende Landmaschine mit dem Traktor aufs Feld. Dabei geriet auch der Stoppelacker in Brand. Kurz darauf trafen mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region am Brandort ein und löschten die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat vermutlich Funkenschlag das Feuer verursacht. Offenbar war ein Stein in das Schneidwerk der Strohpresse geraten.



