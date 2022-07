POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A20 in Höhe Wismar

Wismar (ots) -



Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des

30.06.2022 auf der A20 in Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte.

Einer von insgesamt zwei beteiligten Fahrzeugführern wurde hierdurch

schwer verletzt.

Gegen 20:25 Uhr befuhren ein Pkw sowie ein Sattelzug die A20 in

Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen zufolge unterschritt der

Pkw-Fahrer den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Sattelzug. In

Folge dessen kam es zur Kollision. Durch den Zusammenprall erlitt der

36-jährige Pkw-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen, sodass er durch

einen Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Rostock

verbracht wurde. Ein beim ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,74 Promille.

Die Autobahn wurde durch die Polizei für die Dauer von circa zwei

Stunden voll gesperrt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden

von mehr als zehntausend Euro. An dem Tieflader des Sattelzuges

entstand geringer Schaden, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Zum Einsatz kamen auch die freiwilligen Feuerwehren aus Beidendorf

und Dorf Mecklenburg, die bei den Bergungs- und Absperrmaßnahmen

unterstützten.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell