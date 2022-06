POL-NB: Verkehrsunfall in Neubrandenburg - Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.06.2022 gegen 13:10 Uhr kam es im Neubrandenburger Industrieviertel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer vom Unfallort entfernte.



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz die Ravensburgstraße in 17034 Neubrandenburg und bog in die Sponholzer Straße ab. Folgend kollidierte der Mercedes mit dem Pkw Hyundai einer 30-jährigen Frau, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf der Sponholzer Straße befand.

Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Verletzt wurde niemand.



Der Fahrzeugführer des Mercedes-Benz entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Rahmen der ersten Ermittlungen festgestellt werden. Es handelt sich um einen 46-jährigen Deutschen. Die Beamten ließen bei dem Mann aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnehmen.



Gegen den 46-jährigen Fahrzeugführer ermittelt nun das Kriminalkommissariat wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.



