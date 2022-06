POL-SN: Angriff auf Mitarbeiter eines Lieferdienstes

Schwerin (ots) -



Am Dienstag, dem 28.06.2022, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Filiale des Lieferdienstes "Dominos" am Bürgermeister-Bade-Platz in Schwerin zu einer Körperverletzung. Hierbei wurden durch einen Kunden zunächst eine Mitarbeiterin beleidigt und anschließend ein weiterer Mitarbeiter körperlich angegriffen.

Nachdem der Tatverdächtige die Filiale verlassen hatte, kam es weiterhin zu Sachbeschädigungen durch den Tatverdächtigen.



Bei diesem handelt es sich laut Zeugenaussagen um eine männliche, als sehr dünn und dunkelhäutig beschrieben Person, die mit einer blauen Jacke, dunkelblauer Jogginghose und mit einem dunklen Basecap bekleidet war. Des Weiteren trug die Person eine dunkle Umhängetasche.



Die Polizei Schwerin hat eine Anzeige aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um Mithilfe.

Hinweise zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



