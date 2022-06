POL-SN: 73-jähriger Schweriner wird Opfer eines Raubes

Schwerin (ots) -



Am 29.06.2022 gegen 19:40 Uhr wurde beim Notruf der Polizei gemeldet, dass an der Umgehungsstraße in Schwerin ein älterer Mann am Boden liegt und eine jüngere männliche Person dessen Fahrrad entwendet.

Die Schweriner Polizei fuhr sofort zum Tatort zwischen der Ludwigsluster Chaussee und Krebsförden.

Vor Ort konnte der schwer verletzte Geschädigte auf dem Boden liegend angetroffen werden.



Am Tatort sei er auf den bisher unbekannten Tatverdächtigen getroffen. Als er auf gleicher Höhe war, habe ihn dieser vom Rad gestoßen und das Fahrrad des Geschädigten sowie weitere persönliche Gegenstände entwendet. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit der Beute in Richtung Krebsförden.

Bei dem Sturz erlitt der Geschädigte schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in die Heliosklinik Schwerin verbracht. Die Schweriner Polizei ermittelt nun wegen Raubes und hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung.



Wer hat den Vorfall möglicherweise beobachtet und kann Hinweise zum Sachverhalt geben?

Bitte melden Sie sich bei der Schweriner Polizei unter der Rufnummer 0385/5180-2224 oder -1560, bei der Leitstelle der Polizei unter 110 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de .



