80-jährige Frau aus Neubrandenburg vermisst

Seit dem 30.06.2022 wird die 80-jährige Lisa Reinhold aus Neubrandenburg vermisst.

Frau Reinhold konnte letztmalig in den Abendstunden des 29.06.2022 telefonisch erreicht werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich an ihrer Wohnanschrift in der Neubrandenburger Südstadt.

Frau Reinhold ist ca. 165 cm groß, trägt braun-graues Haar, geht gebeugt an einem Rollator und trägt wohlmöglich eine hellgraue Handtasche mit sich. Sie ist dement und schlecht orientiert.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 – 5582 5224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Darüber hinaus werden die Medien um Unterstützung bei der Suche nach der 80-Jährigen durch die Veröffentlichung der Personenfahndung in ihrem Bereich gebeten.