POL-LWL: Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Ein Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend bei einem Wildunfall auf der B5 zwischen Ludwigslust und Hornkaten schwer verletzt worden. Gegen 22:45 Uhr erfasste der 37-Jährige mit seinem Motorrad ein Reh, das plötzlich die Straße überquerte. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle.



