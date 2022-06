POL-NB: Verkehrsunfall in Neubrandenburg - Transporter kommt von der Fahrbahn ab

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 29.06.2022 ereignete sich gegen 04:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Transporter sowie eine Ampelanlage beschädigt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Transporters den Trockenen Weg in Neubrandenburg in Richtung der Demminer Straße und kam auf Höhe des Abzweiges zum Datzeberg von seinem Fahrstreifen ab. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit einer Lichtzeichenanlage.



Möglicherweise waren körperliche Mängel des Fahrzeugführers ursächlich für den Verkehrsunfall.



Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg.



