POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen aus Neubrandenburg

Die Polizei Neubrandenburg sucht derzeit nach einem 15-jährigen Mädchen aus Neubrandenburg. Sie wurde letztmalig am 27.06.2022 gegen 12:30 Uhr in der Ziegelbergstraße in Neubrandenburg gesehen.



Eine Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind abrufbar unter: https://bit.ly/3uvzO5F



Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche, die Medien um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.



Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224, der Notrufnummer 110 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



