15-jährige Jugendliche aus Bad Doberan vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vermisste Person - Paula Boldt vermisste Person - Paula Boldt

Seit Montag, 27. Juni 2022, 23:00Uhr wird die 15- jährige Paula Boldt aus Bad Doberan vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig in Bad Doberan am 27.06.2022 gesehen. Sie soll sich vermutlich in Rostock aufhalten. Die vermisste Person ist auf Medikamente angewiesen - eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

- ca. 15 Jahre alt

- 152 cm groß

- blonde, kurze Haare

- kräftige Figur

- Bild aktuell

Bekleidung:

- schwarzer Minirock

- weißes T-Shirt

- schwarze Chucks Marke „Converse All Star“

Mitgeführte Gegenstände: unbekannt

Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der gesuchten Person.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Wer hat Paula Boldt seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben über ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203-560, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.