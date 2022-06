Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Neubrandenburg

Details anzeigen Foto der vermissten Lilly Müller Foto der vermissten Lilly Müller

Die Polizei Neubrandenburg sucht derzeit die 15-jährige Lilly Müller aus Neubrandenburg. Sie wurde letztmalig am 27.06.2022 gegen 12:30 Uhr in der Ziegelbergstraße in Neubrandenburg gesehen.

Die Vermisste ist ca. 1,65 m groß und hat langes braunes Haar. Sie trägt ein pinkes T-Shirt, eine dunkle Leggings, weiße Schuhe und hat eine schwarze Tasche mit Goldkette bei sich.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen gebeten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.