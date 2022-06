66-jähriger Mann aus Löcknitz vermisst

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit dem 27.06.2022, ca. 13:30 Uhr, wird Hans-Ulrich Kage vermisst, welcher in Löcknitz wohnhaft ist.

Herr Kage wurde letztmalig am 27.06.2022, gegen 13:30 Uhr, an seiner Wohnanschrift in Löcknitz gesehen. Von dort ist er zu Fuß in unbekannte Richtung aufgebrochen. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden von Herrn Kage.

Herr Kage ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Der 66-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß

- kurze dunkelblonde Haare

- normale Figur

- mit einem grauen T-Shirt, einer Jogginghose in Tarnfleckenoptik, blauen Gartenschuhen und blauen Socken bekleidet

- der Vermisste hat kein Mobiltelefon bei sich

- der Vermisste benötigt ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 66-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Hans-Ulrich Kage geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk, Tel: 03973 220-224, den Notruf der Polizei unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.