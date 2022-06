POL-NB: Geschmiere am ehemaligen Gefängnis in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Im Bereich der ehemaligen Haftanstalt in Neubrandenburg in der Neustrelitzer Straße 120 haben Sicherheitskräfte heute Morgen gegen halb fünf Geschmiere an der Mauer und auf dem Boden der Zufahrt zum Gelände entdeckt. "Wir klagen an", "Vergessen ist Verrat" und "Abriss ist Verrat" war mit blauer Farbe angeschmiert. Zudem war auf Zeltpavillons, die dort anlässlich des heutigen Tags der offenen Tür aufgestellt wurden, der Schriftzug "Abriss ist Verrat" und "Wir vergessen nicht" aufgetragen. Bei allen Sprüchen gab es Rechtschreibfehler oder fehlende Buchstaben.



Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen gestern Abend 18:30 Uhr und heute Morgen gegen 04:30 Uhr. Die Kripo ermittelt gegen Unbekannt. Der Zeitpunkt für die Schmierereien ist sicherlich bewusst gewählt, da der heutige Tag der offenen Tür zuvor öffentlich bekannt war.



Im Zusammenhang mit den Schmierereien, die einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht haben, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen im Bereich der ehemaligen JVA im genannten Zeitraum beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell