POL-LWL: PKW brannte auf Autobahn aus

Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe ist am späten Montagabend ein PKW während der Fahrt in Brand geraten. Das Auto brannte anschließend fast vollständig aus. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der 35-jährige Fahrer, der unverletzt blieb, konnte den Geländewagen noch rechtzeitig auf der Standspur zum Stehen und sich dann in Sicherheit bringen. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeuges. Mehrere Feuerwehren aus der Region kamen anschließend zum Löscheinsatz. Im Zuge der Löscharbeiten und wegen der anschließenden Säuberung der Fahrbahnen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin für ca. drei Stunden gesperrt werden. Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt am Auto.



