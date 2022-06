POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der L32

Pasewalk (ots) -



Am 27.06.2022 kam es gegen 16:25 Uhr auf der L32 zu einem schweren

Verkehrsunfall. Die 25-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit

ihrem Skoda Fabia die Landstraße aus Richtung Rothemühl kommend in

Fahrtrichtung Jatznick Bahnhof. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie

nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Maschendrahtzaun.

Ein 63-jähriger deutscher Mann führte hinter diesem Zaun Feldarbeiten

durch.

Aufgrund der Kollision mit dem PKW erlitt der Mann schwere

Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik

nach Greifswald verbracht. Die Fahrzeugführerin erlitt ebenfalls

schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in die Klinik

nach Pasewalk verbracht.

An dem Fahrzeug, an den Zaunpfosten sowie am Zaun entstand ein

Sachschaden in Höhe von 5000EUR. Das Fahrzeug wurde in der Folge

durch einen Abschleppdienst geborgen.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



