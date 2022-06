POL-HWI: Zwei Einbruchdiebstähle in Rehna

Rehna (ots) -



Im Verlauf der zurückliegenden Nacht verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Autohauses und beschädigten auf einem Tankstellengelände in der Gletzower Straße einen Staubsaugerautomaten.



So öffneten der oder die Unbekannten den auf dem Tankstellengelände befindlichen Staubsaugerautomaten gewaltsam. Offenbar verließen die Täter den Tatort, ohne etwas mitzunehmen. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.



Ebenfalls in der zurückliegenden Nacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autohauses in der Gletzower Straße. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Geldbetrag aus einer Handkasse. Der entstandene Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.



Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 zu melden.



