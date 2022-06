POL-LWL: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Matzlow-Garwitz

Matzlow-Garwitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Matzlow-Garwitz ist ein 77-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Dem Spurenaufkommen zufolge war der Fahrer mit seinem PKW ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt der Verunglückte unter anderem eine Kopfverletzung. Der deutsche Autofahrer wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache, die derzeit noch unbekannt ist.



