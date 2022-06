POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Fahrer schwer verletzt (Erstmeldung)

Ziegendorf (ots) -



Am Montag kurz vor 12 Uhr ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 082 bei Ziegendorf schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der Fahrer mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt sein. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Mann anschließend aus dem Unfallauto. Ein Rettungshubschrauber befindet sich derzeit vor Ort. Die Landestraße ist an der Unfallstelle voll gesperrt.



