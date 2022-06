POL-LWL: Wanderer machte Lagerfeuer im Wäldchen

Lübesse (ots) -



In einem kleinen Waldstück nahe Ortkrug hat ein Wanderer am frühen Sonntagmorgen ein Lagerfeuer entzündet. Anwohner hatten gegen 04:30 Uhr aufsteigenden Rauch aus dem kleinen Waldstück nahe der Landesstraße 072 bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten einen 35-jährigen Wanderer fest, der sich an einem Lagerfeuer wärmte. Da ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Grasflächen und Unterwuchs drohte, löschten die Polizisten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und überprüfte anschließend, inwieweit das Feuer komplett und ordnungsgemäß gelöscht war. Gegen den 35-jährigen deutschen Wandersmann ist Strafanzeige wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr erstattet worden. Angesichts des Vorfalls warnt die Polizei vor dem Umgang mit offenen Feuer bei anhaltender Trockenheit. Insbesondere in Waldgebieten besteht derzeit eine erhöhte Brandgefahr.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell