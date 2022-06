27-jähriger Mann aus Neubukow vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vermisste Person - Artjom Rybaltschenko vermisste Person - Artjom Rybaltschenko

Seit Mittwoch, 15. Juni 2022, 11:00Uhr wird der 27- jährige Artjom Rybaltschenko aus Neubukow vermisst. Der Vermisste wurde letztmalig am 15.06.2022 gegen 10:00 Uhr Uhr in der Dr.-Unruh-Straße in Wismar gesehen. Die vermisste Person gilt als reiselustig. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

- ca. 27 Jahre

- ca. 175 cm groß

- schwarze Haare, dunkler 3-Tage-Bart

- kräftige Figur

- Bild aktuell (ca. 1 Woche alt)

Bekleidung:

- graue Trainingshose

- schwarzes T-Shirt

- schwarze Weste

Mitgeführte Gegenstände: unbekannt.

Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der gesuchten Person.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Wer hat Artjom Rybaltschenko seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203-560, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.