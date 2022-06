POL-ANK: Einbruch in eine Bäckerfiliale in Zinnowitz

Insel Usedom (ots) -



Heute Morgen, gegen 03:30 Uhr, wurde der Polizei in Heringsdorf der Einbruchsdiebstahl in eine Bäckerfiliale im Möskenweg in Zinnowitz gemeldet.



Unbekannte Täter sind am Wochenende, in der Zeit vom 25.06.2022, ca. 13:15 Uhr, bis 27.06.2022, ca. 03:30 Uhr, zunächst gewaltsam in den Eingangsbereich des Bäckers eingedrungen. Durch die Beschädigungen der Türen im Eingangsbereich ist ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. In den Räumlichkeiten selbst suchten die unbekannten Täter dann gezielt einen Tresor auf. Dieser wurde aufgebrochen und rund 1500 Euro Bargeld entwendet.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und hat Spuren am Tatort gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378 279 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



