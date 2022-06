POL-NB: Hoher Sachschaden nach Abkommen von der Fahrbahn auf regennasser Fahrbahn

Neubrandenburg (ots) -



Am 25. Juni 2022 gegen 22.20 Uhr, wurde die Polizei über einen verunfallten PKW auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Pasewalk-Nord und Strasburg, Richtung Lübeck informiert.



Es stellte sich heraus, dass hier ein PKW Ferrari von der Fahrbahn abgekommen war.

Der 26-jährige deutsche Fahrer war hier auf regennasser Fahrbahn mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, so dass das Fahrzeug ausbrach und zunächst nach links in die Mittelschutzplanke kam. Anschließend prallte es zurück, überquerte sich einmal drehend die Fahrbahn und blieb auf dem Standstreifen stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro.



