POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden im Bereich der PR Malchin

Am 24.06.2022 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 71jährige Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) eines Pkw Volvo die B 104 in der Ortslage Malchin stadtauswärts in Richtung Stavenhagen.

Noch im Stadtgebiet kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt..

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.



Am 24.06.2022 gegen 21.00 Uhr befuhr ein 31jähriger Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) eines Pkw Fiat die L 273 aus Richtung Reinberg kommend in Richtung Altentreptow.

Auf Höhe der Unfallstelle kurz vor Altentreptow kam er mit dem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam quer im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Klinikum NB verbracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



