POL-SN: Zeugen nach Diebstahl von Eingangstor gesucht

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 19.06.2022 zum 20.06.2022 entwendeten unbekannte Täter das Eingangstor eines Containerplatzes in der Dr.- Martin-Luther-King-Straße in Schwerin.

Bei dem Tor handelt es sich um ein ca. 2 Meter breites und 1,80 Meter hohes Metalltor.

Es ist zu vermuten, dass der oder die Täter das Tor mit Hilfsmitteln transportierten.



Die Polizei Schwerin hat die Anzeige aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um Mithilfe.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Katrin Hilberling

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell