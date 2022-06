POL-SN: Fahrräder samt Fahrradständer geklaut

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 22.06.2022 zum 23.06.2022 entwendeten unbekannte Täter in der Flensburger Straße in Schwerin zwei Fahrräder samt Fahrradständer.

Die Räder waren mit einem Schloss ineinander und zusätzlich am Fahrradständer auf Höhe der Hausnummer 19 angeschlossen.

Abgestellt wurden die Fahrräder gegen 18 Uhr am Abend und am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr waren die Räder weg.



Die Polizei Schwerin hat die Anzeige aufgenommen und bittet Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls um Mithilfe.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Katrin Hilberling

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell