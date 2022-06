POL-LWL: Waldbrand nahe der Autobahn

Kogel (ots) -



In einem Waldstück nahe der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand kam es zeitweilig zu Sichtbehinderungen auf der angrenzenden Autobahn. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz, die den Brand, der nahe der Ortschaft Kogel eine Fläche von 150x50 Meter erfasst hatte, löschte. Die Polizei schließt nicht aus, dass weggeworfene Zigarettenreste den Brand verursacht haben könnten. Aus diesem Grund ist Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt erstattet worden.



