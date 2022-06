POL-LWL: Mehrere Streifenwagen der Polizei zur Fahndung eingesetzt

Parchim (ots) -



Mehrere Streifenwagen der Polizei waren am Donnerstagabend in Parchim zur Fahndung nach einem Mann eingesetzt, gegen den ein offener Haftbefehl besteht. Zudem soll der 24-jährige Mann am Donnerstagnachmittag versucht haben, von einem Bekannten Bargeld zu erpressen. Dabei soll er sein Opfer auch geschlagen haben. Der polizeibekannte deutsche Mann, der einen offenen Haftbefehl wegen Diebstahls besitzt, konnte im Zuge der Fahndung nicht festgestellt werden. Nach ihm wird weiterhin gesucht. Zudem wurde wegen des Vorfalls eine Anzeige wegen Erpressung und Körperverletzung aufgenommen.



