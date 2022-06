POL-ANK: Autofahrer rammt Briefkasten und flüchtet von der Unfallstelle

Wolgast (ots) -



Am Morgen des 24.06.2022, ca. 02:00 Uhr, meldete sich ein 59-Jähriger Hausbesitzer aus der Gemeinde Kröslin bei der Polizei. Er teilte mit, dass soeben ein PKW seinen Briefkasten umgefahren hat und anschließend abgehauen sei.



Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten des Polizeirevieres in Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. Noch bei der Anfahrt zum Unfallort stellen die Kollegen einen PKW auf der K24 zwischen Hollendorf und Kröslin fest, auf dessen rechter Fahrzeugseite ein Scheinwerfer fehlte. Zudem war die rechte Fahrzeugfront des PKW Smart beschädigt.



Anschließend wurde der PKW einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug selbst saßen ein 30-jähriger, deutscher Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer. Der Fahrer des PKW Smart gab nach erfolgter Belehrung an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 1,80 Promille. Zudem war der beschuldigte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach der Verkehrskontrolle wurde bei dem 30-jährigen alkoholisierten Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Wolgast durchgeführt.



An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile sichergestellt und die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem, ob der alkoholisierte Fahrzeugführer auch für den Unfall mit dem Briefkasten verantwortlich ist. Er selbst machte keine Angaben zum Unfallgeschehen.



Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, der Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 30-Jährigen eingeleitet. Durch den Unfall mit dem Briefkasten ist ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro entstanden.



