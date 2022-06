Presseeinladung: Christian Pegel mit Bäderdienst auf Streife in Boltenhagen

Am kommenden Montag wird Christian Pegel mit dem Bäderdienst der Polizei in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Stunde auf Streife durchs Ostseebad gehen. Zu Beginn wird er sich am Kopf der Seebrücke das Küstenstreifenboot „Hoben“ der Wasserschutzpolizei einschließlich eines Wassermotorrads ansehen. Bei der anschließenden Streife entlang der Promenade ist auch eine Begehung des Hauptwachtturms der DLRG-Wasserretter geplant.

Medienvertreter sind herzlich zum Termin eingeladen.

Termin: Montag, 27. Juni 2022, 13 Uhr

Treffpunkt: Ostseebad Boltenhagen, Präventionsstand der Polizei an der Seebrücke, Ostseeallee

Seit 1. Juni verstärken wieder Polizistinnen und Polizisten der Präsidien in Neubrandenburg und Rostock sowie der Wasserschutzpolizei in den Tourismuszentren Mecklenburg-Vorpommerns die Polizeireviere vor Ort. Mit regelmäßigen Streifen an Stränden, Promenaden, auf Campingplätzen und bei Veranstaltungen sorgen sie für Sicherheit und Ordnung. Christian Pegel möchte sich durch das Begleiten der Streife ein Bild von der Arbeit des Bäderdienstes machen.