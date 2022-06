POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad mit einer schwerverletzten Person

Mesekenhagen (LK VG) (ots) -



Am 23.06.2022, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der B 105 Abfahrt

Mesekenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Motorradfahrer.



Der Unfallverurscher, ein 60jähriger Mann, fuhr mit seinem Toyota

Aygo auf die B 105 auf und übersah dabei den von rechts kommenden

46-jährigen Motorradfahrer auf seiner Harley-Davidson. Der

Motorradfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw und stürzte auf die

Fahrbahn. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen werden. Der

Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die B105 musste zeitweise vollgesperrt werden. Gegen 21:00 Uhr waren

die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge beendet und die

Fahrbahn konnte wieder vollständig für Fahrzeugverkehr freigegeben

werden.



Der Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.





