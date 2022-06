POL-NB: Brand eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 23.06.2022 um 20:18 Uhr wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

bekannt, dass es in der Wilhelm-Stolte-Straße in Neustrelitz im

Keller eines Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache

brennen soll. Bei Eintreffen der zum Einsatz gebrachten Kräfte des

PHR Neustrelitz bestätigte sich der Sachverhalt. Aus dem Gebäude war

eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen, die sich im gesamten

Hausflur ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und

hatte mit der Brandbekämpfung begonnen. Eine Gefahr für Leib, Leben

und Gesund der Bewohner des Hauses bestand nicht mehr. Diese wurden

durch die in den Wohnungen installierten Rauchmelder rechtzeitig auf

die Gefahr aufmerksam gemacht und verließen umgehend das Gebäude.

Verletzt wurde niemand.

Durch das Feuer wurde ein Kellerverschlag samt Inhalt und ein paar

Versorgungsleitungen beschädigt. Die Wohnungen wurden nicht in

Mitleidenschaft gezogen. Nachdem das Feuer gelöscht war, der Hausflur

belüftet wurde und der Rauch abgezogen ist, wurde das Gebäude von der

Feuerwehr wieder freigegeben und die Bewohner konnten zurück in ihre

Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer

schweren Brandstiftung aufgenommen und es wird zu Klärung der

Brandursache ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.





