POL-LWL: Spezialmaschine für Deichpflege brannte aus

Details anzeigen Foto: Polizeiinspektion Ludwigslust Foto: Polizeiinspektion Ludwigslust

Dömitz (ots) -



Auf dem Deich der Elde bei Heiddorf ist am Mittwochnachmittag eine Maschine zur Pflege von Deichanlagen in Brand geraten. Das Feuer zerstörte den Spezialrasenmäher, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell