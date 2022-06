POL-ANK: Wildunfall zwischen Motorradfahrer und einem Reh

Anklam (ots) -



Am Mittwoch, den 22.06.2022, gegen 22:45 Uhr, kam es auf der B109 zu einem Wildunfall zwischen einem Motorrad und einem Reh.



Ein 35-jähriger Mann aus Anklam war mit seinem Motorrad der Marke KTM auf der B109 aus Neu Kosenow kommend in Richtung Anklam unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 35-Jährige hatte noch versucht dem Wild auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.



Durch die Kollision mit dem Reh stürzte der Motorradfahrer, blieb aber unverletzt. Am Motorrad hingegen entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell