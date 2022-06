POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen in Ferdinandshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Ferdinandshof (ots) -



Am 22.06.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in Ferdinandshof, im

Kreuzungsbereich Gundelachstraße / Straße der Freundschaft, zu einem

schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 82-Jährige mit

ihrem PKW Ford die Straße der Freundschaft und beabsichtigte den

Kreuzungsbereich in Richtung Straße des Friedens zu passieren. Dabei

missachtete die Ford-Fahrerin die Vorfahrt einer 17-Jährigen, welche

mit ihrem Motorrad die Gundelachstraße in Richtung Wilhelmsburg

befuhr. Neben der 17-Jährigen befand sich deren 10-jähriger Bruder

als Sozius auf dem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW

und dem Motorrad. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur

weiteren Behandlung in die Kliniken nach Greifswald, Pasewalk und

Ueckermünde verbracht.

Neben zwei Funkstreifenwagen der Polizei waren zwei Rettungswagen,

ein Rettungshubschrauber und 11 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Ferdinandshof im Einsatz.

Von den vor Ort anwesenden Ersthelfern kümmerte sich ein Paar

unentwegt um den verletzten 10-jährigen Jungen, bis er von den

Rettungskräften versorgt werden konnte.

So legten sich diese auch schützend über ihn, als unweit der

Rettungshubschrauber landete.

Für die Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreuzung

für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 6.500 Euro.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige und in der

Region wohnhaft.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell