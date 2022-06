POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen 400 Liter Diesel bei Völschow (LK V-G)

Anklam (ots) -



In der Nacht von Dienstag, den 21.06.2022, auf Mittwoch, den 22.06.2022, haben bislang unbekannte Täter rund 400 Liter Diesel-Kraftstoff von einer Baustelle an der L35 bei Völschow gestohlen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben der oder die Täter die Tankdeckel eines Traktors und eines Radladers geöffnet und anschließend die 400 Liter Diesel aus den Tanks der Fahrzeuge abgezapft. Durch den Kraftstoffdiebstahl ist ein Schaden von ca. 800 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971-2512224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



