POL-NB: Auto im Weg - Bus fährt Bushäuschen an

Gademow bei Parchtitz (Rügen) (ots) -



Gegen 10:45 Uhr ist heute ein Wendemanöver eines regionalen Busses in Gademow bei Parchtitz auf der Insel Rügen schief gegangen. Der Busfahrer wollte die Wendeschleife nutzen, ein geparktes Auto stand jedoch so ungünstig im Wenderadius, dass der Busfahrer rückwärts fahren musste, um weiter zu kommen. Dabei rammte er das Bushäuschen. Niemand wurde verletzt. Das Bushäuschen ist nun allerdings baufällig. Das Ordnungsamt soll für die Absicherung des Haltestellenbereichs sorgen. Der Sachschaden insgesamt beträgt etwa 20.000 Euro.



Für die Fahrgäste wurde ein Ersatzbus organisiert, der sie an ihre geplanten Zielorte mit leichter Verspätung brachte.



