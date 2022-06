POL-HWI: Diebstahl von Kupferkabel

Kalkhorst (ots) -



Gestern wurde die Grevesmühlener Polizei zu einem Diebstahl von Kupferkabeln von einer Baustelle in Groß Schwansee (Gemeinde Kalkhorst) gerufen.



Im Zeitraum vom Montagnachmittag (20. Juni 2022) bis zum gestrigen Dienstagmorgen entwendeten der oder die unbekannten Täter aus dem im Bau befindlichen Gebäude Kupferkabel und Werkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell