POL-LWL: Haftbefehl gegen Betrüger vollstreckt

Hagenow (ots) -



In Hagenow hat die Polizei am Dienstag einen Haftbefehl gegen einen gesuchten Betrüger vollstreckt. Der 36 Jahre alte wohnungslose Mann war von einem Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen Betruges verurteilt worden und ist der Aufforderung zum Haftantritt nicht gefolgt. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Fahndung nach dem untergetauchten Mann eingeleitet und war nach eigenen Ermittlungen auf eine Adresse in Hagenow gestoßen. In der Wohnung seiner neuen Freundin hat die Polizei den 36-jährigen Deutschen, dem überdies mindestens 20 weitere Straftaten - insbesondere Betrugsdelikte - vorgeworfen werden, widerstandlos festnehmen können. Er wurde daraufhin einer Justizvollzugsanstalt überstellt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell