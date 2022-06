81-Jähriger aus Pasewalk vermisst

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Seit dem 21.06.2022, ca. 18:00 Uhr, wird Tony Spiewok vermisst. Herr Spiewok wurde zuletzt in der Stettiner Straße in Pasewalk gesehen.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 81-jährigen Tony Spiewok.

Herr Spiewok ist derzeit unbekannten Aufenthalts und wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,75 m groß

- kurze schwarze Haare

- Brillenträger

- schlanke Figur

- mit einer blauen Jeans, einer gelben wattierten Jacke und braunen Schuhen bekleidet

- der Vermisste führt einen dunkelblauen Koffer und eine schwarze Aktentasche mit sich

- der Vermisste hat kein Bargeld und Mobiltelefon bei sich

- der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 81-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Tony Spiewok geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Pasewalk, Tel: 03973 220-224, den Notruf der Polizei unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.