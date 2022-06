POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots) -



Am 21.06.2022 gegen 19 Uhr ereignete sich in Stolpe auf der Insel

Usedom ein schwerer Verkehrsunfall.

Die 16-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin befuhren in

Stolpe die Straße Neubau auf einem Kleinkraftrad. An der Kreuzung zum

Stolper Landweg missachtete die 16-Jährige die Vorfahrt eines

67-jährigen Fahrzeugführers eines Opel. Es kam zum Zusammenstoß im

Kreuzungsbereich. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste

mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Die

Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch

Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 EUR. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.





